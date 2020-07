Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer schwer verletzt

Olsberg (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2020 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K46 zwischen Elpe und Brunskappel. Ein Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr die kurvige Gefällstrecke in Richtung Brunskappel, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog sich der 25Jährige schwere Verletzungen zu. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Für die Dauer des Rettungsdiensteinsatzes und der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße komplett gesperrt. (BT)

