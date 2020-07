Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baum beschädigt

Marsberg (ots)

Einen beschädigten Baum musste der Hausmeister der Grundschule "Am Burghof" am Mittwochmorgen feststellen. Der etwa 3,50 Meter hohe Baum steht mitten auf den Schulhof. Die Täter knickten die Krone ab. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01. und 08. Juli. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

