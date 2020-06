Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Chlorgasunfall in Tamm; Verkehrsunfälle iauf der BAB 81/Gemarkung Leonberg und in Waldenbuch

Ludwigsburg (ots)

Tamm: Unfall mit Chlorgas - eine leichtverletzte Person

Ein 52-Jähriger wollte am Samstagabend gegen 21:00 Uhr die Kohlen für seine Wasserpfeife im Keller seines Wohnhauses entzünden. Als er diese Kohlen entzündet hatte, viel unbemerkt eine glimmendes Stück Kohle auf eine dort gelagerte Chlortablette. Durch die entstehende chemische Reaktion traten im weiteren Verlauf giftige Chlordämpfe im Keller des Wohnhauses aus. Als der Verantwortliche das austreten der Dämpfe bemerkte, verbrachte er die qualmende Chlortablette in den Garten und bedeckte diese mit Sand. Im Anschluss konnte die noch immer glimmende Chlortablette durch die hinzugerufene Feuerwehr abgelöscht werden. Durch die Chlordämpfe wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Nach Durchlüftung war das Wohnhaus im Anschluss wieder bewohnbar. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst sowie die Polizei waren mit jeweils einer Fahrzeugbesatzung im Einsatz.

BAB 81/ Gemarkung Leonberg: Stockender Verkehr führt zu Unfall mit Sachschaden

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der A81 zu einem Unfall mit Sachschaden. Ein 36-jähriger Lenker eines VW befuhr die A8/A81 vom Kreuz Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe des Autobahndreieck Leonberg kam es in der Überleitung nach Heilbronn verkehrsbedingt zu stockendem Verkehr, weshalb der VW-Lenker seine Geschwindigkeit verringerte. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 47-jährige VW-Lenkerin zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Notbremsung auf den Vordermann auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro.

Waldenbuch: PKW übersieht Kraftrad - zwei verletzte Personen

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es in Waldenbuch an der Kreuzung Bonholzstraße/ Ramsbergstraße zu einem Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern. Ein 35-jähriger Suzuki-Lenker befuhr zusammen mit seiner Sozia die Bonholzstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Ramsbergstraße bog ein vor ihm fahrender PKW nach rechts in diese ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 70-jährige Ford-Lenkerin in die Kreuzung ein und übersah das Motorrad. Hierbei kam es zur Kollision woraufhin der Kraftradfahrer und seine Sozia stürzten. Beide Personen verletzten sich leicht und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 3.500 Euro. An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen sowie zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz.

