Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Marbach

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der L1100 in Höhe des Parkplatzes vom Bootshaus ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer BMW bog vom Parkplatz auf die L1100 ein und achtete hierbei nicht auf die Vorfahrt einer 31-jährigen Führerin eines Pkw Skoda. Die Frau musste eine stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine 19-jährige Führerin eines Fiats erkannte die Situation zu spät und prallte auf den Skoda auf. Der BMW entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle in Richtung Benningen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter der Rufnummer 07144/9000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell