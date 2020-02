Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Automarder unterwegs

mehrere Diebstähle aus KFZ

Kleve (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 27.02.20, auf Freitag, 28.02.20, wurden auf der Lippstädter Straße jeweils eine Scheibe an mehreren PKW durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Wie bislang bekannt, wurden aus den Fahrzeugen ein Einkaufskorb sowie eine Sporttasche entwendet. Hinweise an die Kriminalpolizei Kleve unter der Telefonnummer: 02821/5040.

