Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Räuberischer Dienstahl

eine Person leicht verletzt

Kleve-Kellen (ots)

Durch das Auslösen der Warensicherungsanlage aufmerksam geworden, versuchte die 27jährige Beschäftigte eines Schuhgeschäftes eine männliche Person beim Verlassen des Ladenlokals aufzuhalten. Dieser schlug die 27jährige daraufhin mit dem Ellenbogen nieder und flüchtete in Richtung Gildeweg. Trotz Verfolgung durch weitere Zeugen konnte der Täter nicht aufgehalten werden. Die 27jährige wurde leicht verletzt. Ein Paar Schuhe wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendet. Beschreibung: Südländer, ca. 30 Jahre alt, schwarze Mütze, Schwarze Jacke, blaue Jeans mit Gummizug an den Knöcheln Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

