Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Verkehrsunfall/ Drei Personen leicht verletzt

Weeze (ots)

Am Freitag (28. Februar 2020) gegen 11.30 Uhr kam es auf der Gocher Straße in Höhe der Auffahrt zur BAB 57 in Fahrtrichtung Nijmegen zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Oer- Erkenschwick fuhr in seinem blauen Opel Astra die Gocher Straße in Richtung Weeze, als er auf die Linksabbiegerspur wechselte und beabsichtigte auf die BAB 57 in Richtung Nijmegen aufzufahren. Dabei missachtete er den Vorrang einer 43-jährigern Frau aus Straelen. Die Straelenerin fuhr in ihren weißen VW Polo die Gocher Straße in Richtung Goch entlang. Sie konnte trotz Bremsen den Zusammenstoß nicht verhindern. Im Auto des 24-Jährigen befand sich noch eine 24-jährige Frau aus Goch. Alle drei Personen verletzten sich leicht. Der Verkehrsdienst regelte in der Zeit der Unfallaufnahme den Verkehr. (as)

