Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Meschede (ots)

Im Kreisverkehr Schlahbruch/Enster Straße kam am Donnerstagnachmittag ein 65-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Pedelec zu Fall. Kurz zuvor war ein 47-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Auto in den Kreisverkehr eingebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der sich bereits im Kreisverkehr befindliche 65-Jährige bremsen und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell