Schmallenberg: Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 27.06. bis 11.07.2020 in den Keller eines Gebäudekomplexes in der Obringhauser Straße ein. Sie hebelten eine massive Metalltür auf und gelangten in den Kellerbereich. Hier durchsuchten sie die Räume und hebelten mehrere Automaten auf, aus denen sie Bargeld entwendeten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schmallenberg unter der Rufnummer 02974 90200 in Verbindung zu setzen. (AS)

