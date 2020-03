Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Zetel - Paketzustellerin wurde angefahren - Polizei bittet zur Klärung um Zeugenhinweise

Zetel (ots)

Am Freitagmittag, 20.03.2020, beabsichtigte die 28-jährige Mitarbeiterin eines Paketzustellungsdienstes gegen 12:45 Uhr in der Moorstraße ein auszulieferndes Paket aus ihrem Fahrzeug auszuladen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ ein bisher unbekannter männlicher Fahrzeugführer seinen Pkw, einen Volkswagen Golf Variant, Farbe schwarz, vorsätzlich gegen ein Bein der Frau rollen, so dass diese Schmerzen erlitten hatte. Die Tätlichkeit habe er ihr gegenüber damit begründet, dass die Paketzustellerin ihm zuvor die Vorfahrt genommen haben sollte. Anschließend entfernte er sich.

Die Polizei in Zetel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Klärung Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453/4799 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell