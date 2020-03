Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von zwei City-Rollern aus einem Carport und ein Verkehrsunfall in Varel

Vsrel (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 22.03.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 22:20 Uhr aus einem Carport in der Heidebergstraße zwei unverschlossen abgestellte City-Roller.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

In der Nacht zum Samstag, 21.03.2020, ereignete sich in der Zeit von 03 - 04:00 Uhr ein Verkehrsunfall der besonderen Art.

Während sein Vater schlief, nahm der 15-jährige Sohn den Fahrzeugschlüssel an sich und unternahm eine Spitztour mit dem Mercedes des nichtsahnenden Vaters.

In einer Linkskurve des Sumpfweges geriet der Jugendliche nach rechts von der Fahrbahn ab, querte einen bepflanzten Erdwall und kam abseits der Fahrbahn zum Stehen.

Der Jugendliche konnte sich glücklicherweise unverletzt aus dem rundum beschädigten Pkw befreien. Durch den Unfall entstanden weitere Sachschäden an Verkehrseinrichtungen und an dem bepflanzten Erdwall. Der minderjährige Unfallfahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, vertraute sich seinem Vater an, der sich mit dem geschädigten Grundstückseigentümer in Verbindung setzte.

Der Jugendliche muss sich wegen diverser Straftatbestände verantworten.

