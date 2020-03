Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn mit der Folge, dass ein Zaun beschädigt wurde - ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei

Bockhorn (ots)

Am Freitagabend, 20.03.2020, ereignete sich gegen 18:50 Uhr in der Nähe Petershörner Siel, auf einem Deichwirtschaftsweg ein Verkehrsunfall, der Sachschaden an einem Zaun zur Folge hatte.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen männlichen Verkehrsteilnehmer, der bei einem Fahrmanöver mit seinem Pkw einen Zaun beschädigte und den Ereignisort verließ, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen aufgenommen.

