Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Frauenberg, L176 / K12 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 176 bei Frauenberg sind am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Strecke hintereinander von Baumholder kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Die vorausfahrende 76 Jahre alte Fahrerin wollte von der L 176 nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Die hinter ihr fahrende 32 Jahre alte Fahrerin fuhr auf und es kam zum Unfall. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden summiert sich auf ca. 10000 Euro.

