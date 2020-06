Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wäschediebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 06:20 Uhr, kam es in der Burggasse in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl. Hierbei konnten zwei Personen dabei beobachtet werden, wie sie verschiedene Bekleidungsgegenstände von einer Wäschespinne entnahmen. Anschließend entfernten sich beide Personen in Richtung Fußgängerzone.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de

