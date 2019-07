Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ferienprogramm der Polizei Grünstadt und der Kreisverkehrswacht

PI Grünstadt - 03. bis 05. Juli 2019 (ots)

Polizeiinspektion Grünstadt und Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim-Nord bieten in Kooperation mit dem Trägerverein Offene Jugendarbeit Leininger Land auch dieses Jahr wieder ein Ferienprogramm an.

Wo? An der Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt (Südring 7) Was? Fahrrad - Geschicklichkeits-Parcours für alle Radler jung und alt (z.B. Hütchen / Linie / Kreis fahren, Schrägbrett, Zielbremsung) Wann? Mittwoch, 03.07.2019, 10.00 Uhr Was? Fahrrad Reparatur-Workshop für alle Radler Wann? Freitag, 05.07.2019, 10.00 Uhr Wir bitten darum, dass teilnehmende Schülerinnen und Schüler von Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Info's erhalten Sie auch auf der Homepage der Kreisverkehrswacht www.k-v-w.de. Dort kann auch die Einverständniserklärung runter geladen werden. Ansprechpartner ist PHK Jürgen Kemp, Tel. Tel. 0152 / 28854238 oder 06359 / 85305.

