Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ruhebank entwendet

55776 Rückweiler, außerhalb der Ortslage (ots)

Am 30.05.2020 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Gemarkung Rückweiler eine neben einem Feldweg entlang der BAB62 aufgestellte Ruhebank. Die Bank war mittels Rohren in einem Betonfundament verankert. Die Täter schnitten diese Rohre durch und transportierten die Bank auf unbekannte Weise ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Polizei Baumholder bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um Hinweise.

