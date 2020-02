Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Mehrere Einsätze durch Sturmtief Victoria

Durch das Sturmtief Victoria kam es in den Abendstunden des 16.02.2020 zu mehreren Einsatzstellen für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Dabei handelte es sich vorwiegend um umgestürzte Bäume, umherfliegende Teile und gelöste Dachpfannen. Im Bereich der Mendener Brücke stürzte ein Baum auf die Fahrbahn und begrub zwei geparkte PKW unter sich. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen drohten noch lose Äste aus einem weiteren Baum herabzustürzen und mussten mittels einer Drehleiter entfernt werden. Unter anderem fielen auf dem Humboldtring, dem Nachbarsweg, dem Uhlenhorstweg sowie an der Unteren Saarlandstraße Bäume auf die Straße und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt werden. Personen kamen durch die Sturmböen in Mülheim an der Ruhr nicht zu Schaden. Da zahlreiche Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr zeitgleich an Einsatzstellen gebunden waren, wurden die auf der Feuerwache 1 im Dienstsport befindlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Broich ebenfalls mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in das Einsatzgeschehen eingebunden. Im Rahmen der Sturmeinsätze kam es zu verschiedenen kurzzeitigen Verkehrsstörungen im Stadtgebiet. (MSchü)

