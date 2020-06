Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B41

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Morgen des 02.06.2002 ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der B41 in Höhe des Globus Handelshof ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Dieser hatte beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Motorrad verloren und danach ohne jegliche Fremdeinwirkung gestürzt. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Am Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B41 halbseitig gesperrt werden.

