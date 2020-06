Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Einfamilienhauses

Idar-Oberstein (ots)

Am 2. Juni gegen 6:50 Uhr wurde der Brand eines freistehenden Einfamilienhauses in der Eisenbahnstraße im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr Idar-Oberstein war mit 65 Kräften und 9 Fahrzeugen der Feuerwachen 1,3 und 4 im Einsatz. Gegen 8 Uhr war der Brand bereits gelöscht. Die beiden Bewohner des Anwesens konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Bereich der rückwärtigen, überdachten Terrasse aus und griff im Fortgang auf den Dachstuhl über, der komplett abbrannte. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 150.000 Euro. Die Ermittlungen der derzeit noch unbekannten Brandursache werden durch das die Kriminalinspektion Idar-Oberstein geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell