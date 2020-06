Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Gartenhütte

Morbach (ots)

Am Freitag, den 29.05.2020, gg. 13:06 Uhr, gerät in Morbach, Ortsteil Hoxel auf dem dortigen Campingplatz eine Gartenlaube in Brand. Ursache ist vermutlich eine selbstentzündete Abfalltonne (Gärhitze Grünschnitt). Das Feuer wird durch die Feuerwehren Morbach und Hoxel (insgesamt 32 Einsatzkräfte) gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR, es wurde niemand verletzt.

