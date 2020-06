Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebe entwendeten Gartenmöbel aus Vorgarten

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht zu Sonntag, dem 31.05.2020 entwendeten bislang noch unbekannte Täter diverses Gartenmobiliar aus einem Vorgarten eines Anwesens in der Straße Reichelsdell im Stadtteil Idar. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Jonas Hedderich

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





