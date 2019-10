Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Pforzheim) Raubüberfall auf Busfahrer

Pforzheim (ots)

Am Freitag, gg. 22.30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Busfahrer an der Bushaltestelle Unterer Wingertweg Opfer einer räuberischen Erpressung. Drei bislang unbekannte Täter überfielen den Mann in seinem Bus der Linie 2. Einer schlug ihn mehrfach mit einer Flasche auf den Kopf um der Forderung nach Geld Nachdruck zu verleihen. Zuvor hatte ihn ein anderer Täter mit Reizgas besprüht. Ein Weiterer war mit einem Messer bewaffnet. Der leicht verletzte Busfahrer händigte das Scheingeld aus und die 3 Täter verliessen daraufhin den Bus. Sie entfernten sich in Richtung Reitzensteinstraße. Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: alle drei waren männlich, 175-180 cm groß, schwarz gekleidet, maskiert mit schwarzen Schals oder Sturmhauben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Pforzheim unter der Rufnummer 07231/1865001.

