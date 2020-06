Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Longuich (ots)

Am Freitag, 29.05.2020, ereignete sich zwischen 8:30 Uhr und 14:25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße in Longuich.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kam aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn der Weinstraße ab und prallte gegen die Begrenzungsleuchte der Garageneinfahrt eines Privatgrundstückes. Durch den Zusammenprall brach das Metallgehäuse der Begrenzungsleuchte aus der Verankerung. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter der 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

