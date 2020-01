POL-RZ: Sattelzugmaschine umgekippt

Polizeidirektion Ratzeburg

07.Januar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.01.2020 - Koberg Am 06.01.2020, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L 200, zwischen Koberg und Sirksfelde, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sattelzug umkippte.

Ein 31-jähriger Fahrer aus Hamburg befuhr mit seiner Sattelzugmaschine MAN die L 200 aus Richtung Koberg kommend in Richtung Sirksfelde. Nach eigenen Angaben kam ihm in einer Rechtskurve ein Lkw entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden wich der MAN-Fahrer nach rechts aus und geriet auf die Bankkette. Dort kam die Sattelzugmaschine ins Schlingern, überquerte die Gegenfahrbahn, kippte in Folge dessen um und kam im linksseitigen Straßengraben zum Liegen. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw Scania. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei ca. 100.000,- EUR.

Der Fahrer der Sattelzugmaschine wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 50-jährige Kaltenkirchener Fahrer des Lkw Scania blieb unverletzt.

Die L 200 musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. sechs Stunden voll gesperrt werden.

