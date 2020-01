Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zigarettenautomat gesprengt - Drei Tatverdächtige festgenommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Glinde

Am 03.01.2020, gegen 01.10 Uhr, meldete ein Anwohner im Buchenweg in Glinde der Polizei über Notruf, dass dort soeben ein Zigarettenautomat gesprengt worden wäre. In diesem Zusammenhang hätte er vier Personen an dem Automaten gesehen. Drei seien nach der Sprengung in Richtung Gellhornpark, einer in Richtung Weidenweg geflüchtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten in Tatortnähe zwei Jugendliche (beide 16 J aus Reinbek) sowie ein Heranwachsender (20 Jahre aus Glinde) angetroffen und zunächst festgenommen werden. Einer der Jugendlichen hatte bei der Festnahme mehrere Schachteln Zigaretten bei sich. Ob diese aus der Automatensprengung stammen, wird jetzt geprüft. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen, da die Voraussetzung für die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls nicht vorlagen. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung massiv beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Menge des etwaigen Stehlgutes stehen noch nicht fest.

