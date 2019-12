Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lehmrade - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Ratzeburg (ots)

Am 30.12.2019, gegen 08 Uhr, befuhr ein 61jähriger mit seinem Pkw Renault Kangoo die Landesstraße 287 aus Mölln kommend in Richtung Lehmrade. Er beabsichtigte dann nach links in die Straße "Am Lütauer See" abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden 47jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

PD Ratzeburg, Pressestelle

Torsten Gronau

Telefon: 04541-809 2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell