POL-RZ: Reinfeld (Holst.)- Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am 27.12.2019, um 23.54 Uhr, bemerkte eine Zivilstreife der Polizei einen Pkw Mercedes, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A 1, Richtung Norden, fuhr und die Autobahn an der Abfahrt Reinfeld verließ. Der Pkw sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Stubbendorfer Ring in Reinfeld überfuhr der Pkw einen Kantstein. Der Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und flüchtete zu Fuß. Eine Absuche der Umgebung unter Zuhilfenahme von Diensthunden und einem Hubschrauber der Bundespolizei blieb erfolglos, der Fahrer konnte nicht aufgefunden werden.

Ermittlungen ergaben, dass die am Pkw montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen den noch unbekannten Fahrer wurde ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

