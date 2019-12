Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zimmerbrand

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 26.12.2019 Glinde Am 26.12.2019, gegen 19:35 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus, in der Straße Togohof in Glinde zu einem Feuer.

Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoß des Hauses. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht vor Ort.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Glinde konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Zimmer verhindert werden. Nachbarräume wurden jedoch durch die Rauch- und Rußentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Bewohner des Hauses anderweitig untergebracht werden mussten. Es entstand ein Gebäudeschaden. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

