Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wolfhagen (Lkr. Kassel): In Spielothek eingebrochen: Vier Diebe fliehen ohne Beute; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Am heutigen frühen Freitagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Spielothek in Wolfhagen-Niederelsungen ein und versuchten dort einen Spielautomaten zu entwenden. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zur Spielhalle verschafft hatten, wurden sie durch einen ausgelösten Einbruchsalarm jedoch derart in ihrem Vorhaben gestört, dass sie augenblicklich die Flucht ergriffen. Die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen bitten jetzt auf Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizei in Wolfhagen berichtet, ereignete sich der Einbruch in die Spielhalle an der "Otto-Hahn-Straße" gegen 6 Uhr. Die vier bislang unbekannten Täter flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand nach ihrem gescheiterten Einbruch mit einem blauen VW Caddy und einer dunklen Limousine unbekannten Typs in ebenfalls unbekannte Richtung. Eine mitgebrachte Sackkarre zum Abtransport des schweren Spielautomaten ließen die Einbrecher am Tatort zurück. Sie wurde von den kurz nach der Tat vor Ort eingetroffenen Streife sichergestellt und wird nun auf Spuren hin untersucht. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern führte bislang nicht zum Erfolg

Aufgrund der ersten Auswertung einer Überwachungskamera gehen die Ermittler davon aus, dass bei dem Einbruch mindestens vier Täter am Werk waren. Sie hatten durch ihr gewaltsames Vorgehen einen Sachschaden von 5.000 Euro hinterlassen.

Zeugen, die den Ermittlern der Polizeistation Wolfhagen Hinweise auf die Täter oder ihre Fluchtfahrzeuge geben können, melden sich bitte unter Tel. 05692 - 98290 bei der Polizei in Wolfhagen oder unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

