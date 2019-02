Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetal: Zwei Audi gleichen Typs in einer Nacht geklaut; 34.000 Euro Schaden: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Den Diebstahl von zwei Audi A5, Baujahre 2009, weiß und 2012, schwarz mit einem Stehlschaden von etwa 34.000 Euro in Niestetal-Heiligenrode bearbeiten zurzeit die Ermittler des für Eigentumsdelikte zuständigen K21/22. Sie hoffen nun Zeugen zu dieser Tat zu finden. Insbesondere weil die Täter oftmals nicht spontan zuschlagen, sondern in der Regel die Gegend zuvor gezielt ausspähen, hoffen die Beamten auf Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Den Tatzeitraum konnten die geschädigten Autobesitzer bislang nur auf die Nacht zu heute, Freitag 15. Februar eingrenzen. Sowohl die Ausführung der Tat, die sich nach 18 Uhr ereignet haben soll, als auch die Frage, ob es sich vermutlich um die gleiche Tätergruppierung handeln könnte, konnten die Ermittler bislang noch nicht klären. Beide Fahrzeuge verfügen über ein "Keyless-Go-System". Dadurch ist im Bereich des Möglichen, dass die Diebe die Fahrzeuge relativ schnell und lautlos entwendeten.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten fragen daher, ob jemand im Laufe der letzten zwei Tage etwas Verdächtiges im Bereich Umbachsweg / Breite Straße wahrgenommen hat. Insbesondere Personen oder Fahrzeuge, die nicht in das dortige Stadtbild passten oder sich auffällig verhielten, sind für die Ermittler von Belang. Auch ob die entwendeten Fahrzeuge mit den amtlichen Kennzeichen KS-TA 999 und KS-B 7740 nach der Tat eventuell aufgefallen sind, ist von Interesse. Besonders auffällig am weißen Audi sind dabei die getönte Heckscheibe und hinteren Seitenscheiben, die veränderte Frontschürze und Seitenschweller sowie der Heckscheibenaufkleber "Every day i see my dream".

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 0561 - 9100.

Marcus Weber Pressestelle Tel.: 0561 - 910 1020

