Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sinnlose Zerstörungswut im Kammerwoog

Idar-Oberstein. (ots)

Am Pfingstwochenende kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 30. Mai zu einer Sachbeschädigung mehrerer Hinweisschilder/Wegweiser im Bereich des Kammerwoog. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.: 06781-561-0.

