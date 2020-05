Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Störung der Totenruhe am Friedhof in Damflos

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Samstag, 30.05.2020, 19.00 Uhr - 31.05.2020, 11.00 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter den Friedhof in Damflos auf und beschmierten einen Grabstein. Hierbei wurde in gelber Farbe das Geschlechtsteil eines Mannes aufgemalt. Bereits an Ostern kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Hinweise für diese besonders verwerfliche Tat nimmt die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder unter pihermeskeil@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell