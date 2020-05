Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Terrassenmöbeln

In der Nacht von Freitag, 29.05.2020 auf Samstag, 30.05.2020 wurden in der Straße "Auf dem Römer" in Birkenfeld mehrere Gartenmöbel entwendet. Der oder die Täter entwendeten von der Außenterrasse eines Gastronomiebetriebes eine individuelle Auswahl von Terrassenmöbeln und Pflanzen, welche mit Übertöpfen verziert waren (siehe hierzu beigefügte Vergleichsfotos). Es dürfte sich hierbei um einen entstandenen Schaden im unteren vierstelligen Bereich handeln. Aufgrund des Umfangs und Gewichts der Gegenstände besteht die Möglichkeit, dass der bzw. die Täter das Diebesgut in einem mitgeführten Fahrzeug (z.B. Transporter) abtransportiert haben könnten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782/991-0 in Verbindung zu setzen.

