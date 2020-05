Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Umfahren eines Blumenkübels in der Ortslage Irsch

Irsch/Saar (ots)

Am Freitag, den 29.05.2020 wurde in der Ortsdurchfahrt Irsch gegenüber einer Bäckerei ein Blumenkübel vermutlich durch einen PKW beschädigt. Die Tatzeit dürfte zwischen 08:45 Uhr und 18:00 Uhr am 29.05.2020 liegen. Das verursachende Fahrzeug dürfte in Richtung Zerf unterwegs gewesen sein. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell