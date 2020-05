Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von 50 Kg Erdbeeren - kein Held vom Erdbeerfeld!

Horath (ots)

Der Betreiber eines Erdbeerfeldes etwas außerhalb von Horath stellte am heutigen Freitag, 29. Mai gegen 10 Uhr fest, dass Unbekannte in den vergangenen zwei Nächten jeweils in der Zeit von 21 Uhr bis 8 Uhr große Mengen Erdbeeren unbefugt abgeerntet haben. Laut seinen Schätzungen dürfte es sich bei dem Diebesgut um etwa 50 Kg mit einem Gesamtwert von 400 Euro handeln. Der oder die unbekannten Täter müssen ein größeres Transportfahrzeug zum Abtransport der Ware genutzt haben und stiegen über einen Zaun auf das abgeschlossene Gelände. Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung des Erdbeerdiebstahls. Wer kann Hinweise zu einem größeren Fahrzeug oder verdächtigen Personen in den Nächten 27.05.-28.05. und 28.05.-29.05.2020 im Bereich des Aussiedlerhofs bei Horath geben? Hier sollen insbesondere Jäger und Grundstücksbesitzer in diesem Bereich angesprochen werden, da keine direkte Nachbarschaft vorhanden ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Speicher, PK



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell