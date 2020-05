Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Entenrettung

Idar-Oberstein (ots)

Einen Einsatz der etwas anderen Art hatten Beamte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein am Freitagvormittag gegen 09:00 Uhr. In der Hettenrodter Straße in Idar-Oberstein verirrten sich sieben kleine Entenküken in ein Steineauffangbecken. Auf Grund einer ca. 30cm hohen Stufe schafften es die Küken nicht mehr aus eigener Kraft hinaus in den angrenzenden Bach. Eine Anwohnerin wurde auf die in Not befindlichen Küken aufmerksam, da sie die aufgeregte Entenmutter schreien hörte. Anschließend informierte die Anwohnerin die Polizei. Die Beamten konnten die Küken aus ihrer misslichen Situation befreien und wieder in die Obhut der Entenmutter übergeben. Anschließend schwamm die Entenfamilie glücklich davon. Eine Abklärung über zukünftige Sicherheitsmaßnahmen steht noch aus.

