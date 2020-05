Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gartenzaun durch Pkw beschädigt

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Im Zeitraum vom 18.05.2020 bis zum 21.05.2020; 13:00 Uhr, ereignete sich eine sog. "Verkehrsunfallflucht" im Nordweg in Hoppstädten-Weiersbach. Im hinteren Bereich eines Anwesens in dieser Straße wurde ein Gartenzaun und ein daneben befindliches Holztor beschädigt. Es wird vermutet, dass der oder die Fahrer/in eines bislang unbekannten Pkw den Schaden beim Ausparken, vom gegenüberliegenden Parkplatz aus kommend, verursachte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der aufnehmenden Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.: 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

