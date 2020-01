Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Gewerbeobjekt

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 12.15 Uhr, wurde in ein Firmengebäude in der Hanns-Klemm-Straße eingebrochen. Der Täter schlug mit unbekanntem Gegenstand die Scheibe an der Haupteingangstüre ein und gelangte so in den Gebäudekomplex. Hier suchte er nahezu alle Räumlichkeiten auf und durchsuchte diese auf gewaltsame Art und Weise und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Über das entwendete Diebesgutgut liegen noch keine Angaben vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Telefonnummer 07031 13 2500, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell