Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Magstadt und in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Ford, der zwischen Donnerstag 20.50 Uhr und Freitag 10.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Liebenzeller Weg in Magstadt abgestellt war. Entlang der Fahrbahn war der Wagen vorwärts eingeparkt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Fahrertür beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0.

Herrenberg: Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die am Freitag zwischen 12.00 und 12.45 Uhr in der Küfergasse in Herrenberg eine Unfallflucht beobachten konnten. In der Tiefgarage "Bronntor" stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mercedes. An der Beifahrerseite entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

