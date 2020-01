Polizeipräsidium Ludwigsburg

Magstadt: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte und etwa 18.000 Euro Sachschaden forderte am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 464 bei Magstadt. Die 56-jährige Fahrerin eines Citroen Berlingo war auf der Bundesstraße unterwegs in Richtung Renningen. Nach der Anschlussstelle Magstadt-Nord geriet sie aus noch ungeklärter Ursache zunächst leicht auf die linke Fahrbahnseite, wo es zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Fahrzeug des Winterdienstes kam. In der Folge stieß die 39-Jährige aber frontal mit dem entgegenkommenden Citroen C3 einer 39-jährigen Frau zusammen. Deren Auto wurde dabei auf die Fahrspur der 56-Jährigen abgewiesen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Fahrerinnen zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die 39-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Neben 24 Einsatzkräften der Feuerwehr waren Mitarbeitende der Straßenmeisterei und sechs Streifenbesatzungen der Polizei im Einsatz. Für die Unfallaufnahme, die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die anschließende Fahrbahnreinigung musste die B 464 zwischen der Anschlussstelle Magstadt-Nord und der B 295 bei Renningen bis gegen 10:30 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

