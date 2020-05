Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Birkenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 28. Mai 2020 gegen 16:15 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich K3 / Am Bußbach in Birkenfeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr sie mit ihrem Pkw die K3 aus Richtung Buhlenberg kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw die Straße Am Bußbach in Fahrtrichtung K3. Als dieser nach links in Richtung stadteinwärts abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Frau, welche gerade im Begriff war nach links in die Straße Am Bußbach abzubiegen, worauf es im Einmündungsbereich zur Kollision kam.

Aufgrund der Verletzungen der 42-Jährigen wurde der Rettungsdienst und wenig später vorsorglich ein Rettungshubschrauber verständigt. Das ebenfalls im Fahrzeug befindliche Kind der Frau sowie der Unfallverursacher blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Pkws entstand Sachschaden.

