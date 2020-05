Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 165 zwischen Ellweiler und Neubrücke

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, dem 26.05.2020, gegen 22:00 h, kam es auf der L 165 zwischen Ellweiler und Neubrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Fußgänger erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Momentan wird gebeten, von Anfragen abzusehen. Im Laufe des 27.05.2020 wird durch die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft nachberichtet.

