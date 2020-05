Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Morbach OT Riedenburg (ots)

Bereits seit Anfang Mai soll es in Morbach Riedenburg vermehrt zu Sachbeschädigungen am Weidezaun einer Pferdekoppel gekommen sein. Die Pferdekoppel befindet sich in der Ortsrandlage östlich des Steinewegs. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell