Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, 26. Mai, gegen 12.40 Uhr ist ein Fahrradfahrer in Trier leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Fahrradfahrer und einem schwarzen Auto an der Fußgängerampel in der Christophstraße/Höhe Balduinsbrunnen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0651/97793200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

