Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte gefährliche Körperverletzung

Birkenfeld/Hattgenstein (ots)

Am Samstag, 23.05.2020, 15:22 Uhr, teilte ein Radfahrer der Polizeiinspektion Birkenfeld telefonisch mit, dass auf einem Mountainbiketrail in Hattgenstein an der Rothenburghütte ein Seil an einer gefährlichen Stelle über die Radstrecke gespannt wurde. Dies wurde bereits am Freitag, 22.05.2020, 19:00 Uhr durch eine Zeugin bemerkt, die auch das Seil umgehend entfernte. Es kam zu keinen Personen- und Sachschäden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld (06782/9910).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/991-0

pibirkenfeld@Polizei.rlp.de



