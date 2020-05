Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung einer Schrankenanlage

Morbach (ots)

Zwischen Freitag, dem 22. Mai, 17 Uhr und Montag, dem 25. Mai 2020, 6 Uhr wurde in Morbach, in der Industriestraße eine Torschranke der Firma Peiseler beschädigt. Ob die Beschädigung durch ein wendendes Fahrzeug oder durch eine Person verursacht wurde wird derzeit ermittelt. Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen, oder verdächtiges Verhalten an der Schranke gesehen? Hinweise können Sie an die Polizeiinspektion Morbach melden.

