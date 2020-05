Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter Mann wirft Stein auf fahrenden Bus

Thomm (ots)

Am Samstag, 23.05.2020 um 17:08 Uhr hatte ein bisher unbekannter Täter an der Haltestelle Kapellenstraße in Thomm einen Linienbus mit einem Stein beworfen. Der Busfahrer habe dem männlichen, unbekannten Täter - nach Zeugenangaben etwa 16 - 18 Jahre alt - aufgrund eines fehlenden Tickets den Zutritt verweigert. Als der Bus von der Haltestelle losgefahren sei, habe der unbekannte Täter einen Stein gegen den Bus geworfen, woraufhin die Heckscheibe beschädigt worden sei. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1000,- EUR. Der Busfahrer und die Fahrgäste, bei denen es sich zum Großteil um Jugendliche handelte, seien mit dem Schrecken davon gekommen und unverletzt geblieben.

Die Polizeiinspektion Schweich hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, sich unter der Telefonnummer 06502 91 57-0 zu melden.

