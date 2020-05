Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Schweich (ots)

Am Samstag, 23.05.2020 meldete sich ein Geschädigter eines Fahrraddiebstahls bei der Polizeiinspektion Schweich, dass er sein gestohlenes Fahrrad vermutlich bei Ebay gefunden habe. Hinreichende Ermittlungen führten schließlich zu dem 25-jährigen Tatverdächtigen aus der Verbandsgemeinde Schweich. Bei ihm zu Hause konnte das, bei Ebay angebotene Fahrrad, allerdings nicht aufgefunden werden. Da sich der Tatverdächtige immer weiter in Ungereimtheiten verstrickte, führten weitere Ermittlungen schließlich zu einem 27-jährigen Bekannten aus dem Kreis Trier-Saarburg. In dessen Wohnhaus konnte das gestohlene Fahrrad schließlich aufgefunden und sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten drei weitere gestohlene Fahrräder der Marke "Cube" im Gesamtwert von etwa 4000 - 5000 EUR sichergestellt werden, die ebenfalls von dem Tatverdächtigen an verschiedenen Tatorten entwendet wurden. Da die Fahrräder zum Weiterverkauf zwischengelagert wurden, waren diese unbeschädigt, sodass sich die Eigentümer bei Erhalt ihrer Räder freuen durften. Den Tatverdächtigen erwartet nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei.

