Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Hermeskeil (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Hermeskeil, Am Rotbach

Im Zeitraum vom 22.05.2020; 13:00 Uhr auf den 23.05.2020; 12:00 Uhr kam es in Hermeskeil in der Straße am Rotbach zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Dort haben bisher unbekannte Täter drei Reifen an einem weißen Citroen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

