Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Verkehrsschildern

Konz (ots)

An der Straßenbaustelle in Konz, Am Luxemburger Damm, wurden der dort tätigen Straßenbaufirma im Zeitraum zw. Mittwoch, 20.05.2020, 16:00 Uhr und Montag 25.05.2020, 06:00 Uhr, zehn installierte Verkehrsschilder entwendet. Es handelt sich hier um vier "Parkverbots-", vier "Baustellen-" sowie zwei "Unebene Fahrbahn-" Schilder.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

